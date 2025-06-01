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В Ялуторовске проект "Геройская кухня СВОим" объединил сотни людей для помощи бойцам СВО

Общество, 14:04 23 июня 2025

предоставлено Надеждой Нестеренко | Фото: предоставлено Надеждой Нестеренко

Проект "Геройская кухня СВОим", объединивший жителей Ялуторовска и Ялуторовского района разных поколений, победил в конкурсе грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году.

История инициативы по подготовке полноценного витаминного питания для участников СВО началась в марте 2023 года, когда группа женщин, чьи близкие защищают Родину, решила скоординировать усилия для поддержки своих мужей, отцов, братьев и сыновей. "Мы услышали от наших мужчин, насколько важна поддержка из дома не только в виде теплых вещей, окопных свечей, но и домашней пищи. И поняли, что можем помочь разнообразить и обогатить рацион любимых людей", — рассказала председатель ТРОО "Союз ветеранов локальных войн, боевых конфликтов и членов их семей "Опорник" Надежда Нестеренко в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия". Впоследствии к движению присоединились действующие и демобилизованные бойцы, неравнодушные ялуторовчане в возрасте от 10 до 80 лет. Сегодня общее дело продолжает объединять все больше людей.

предоставлено Надеждой Нестеренко | Фото: предоставлено Надеждой Нестеренко

Сейчас "Геройская кухня СВОим" — это настоящая экосистема взаимопомощи. Волонтеры не только сами сушат овощи и фрукты, но и создают полноценное домашнее питание в сухом виде. Закупили необходимое оборудование: вакууматор, расходные материалы и пакеты. Для работы используют собственные бытовые сушилки и овощерезки.

Первые фасовки проводились на домашней кухне одной из участниц проекта. Постепенно о деятельности "Геройской кухни СВОим" стало узнавать все больше жителей города. Люди начали приносить продукты для переработки, а местные предприниматели, торгующие овощами, активно поддержали инициативу. Участники команды разбирают продукты по домам для дальнейшей обработки.

Благодаря поддержке одного из городских предпринимателей, проект получил отдельное помещение, где теперь происходит фасовка и хранение готовой продукции. В ассортименте — супы и каши длительного хранения, цукаты и пастила, печенье и сухофрукты.

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За время работы команда успела нафасовать более 2 тыс. 500 порций супов, произвести 20 кг цукатов и изготовить 10 кг пастилы. "Наше движение не ограничивается только производством. Мы проводим мастер-классы, привлекаем молодежь и старшее поколение, учимся новым технологиям", — подчеркнула Надежда Нестеренко.

Волонтеры не только готовят и сушат продукты, но и занимаются вязанием теплых вещей, шитьем одежды и расходников для госпиталей, написанием писем поддержки и созданием талисманов для бойцов.

Получив грантовую поддержку, проект сможет расширить свою деятельность, закупить необходимое оборудование для увеличения количества производимой продукции и привлечь новых добровольцев. "Геройская кухня СВОим" стала не просто волонтерским движением, а настоящей школой патриотического воспитания, каждый участник которой вносит свой вклад в общее дело.

Деятельность проекта активно освещается в социальных сетях, где публикуются благодарности от защитников с передовой и отчеты о проделанной работе. Волонтеры уверены: их труд не только помогает землякам на СВО, но и воспитывает новое поколение неравнодушных граждан в тылу.

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Инна Кондрашкина

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# патриотическое воспитание , питание , СВО

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