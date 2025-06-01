  • 22 июня 202522.06.2025воскресенье
  • USD78,5016
    EUR90,1356
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер западный

Фестиваль "Чудо-юдо" соберет любителей интеллектуальных игр в Тобольске

Общество, 15:01 22 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

120 тыс. рублей выделили на проведение фестиваля интеллектуальных игр "Чудо-юдо" по итогам конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Событие состоится в Тобольске в октябре 2025 года. Цель проекта — популяризация интеллектуальных игр в городе.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Александр Кузнецов, инициатива ориентирована на школьников и студентов города, которые никогда не пробовали себя в интеллектуальных играх. Организаторы рассчитывают собрать 120 участников - это около 20 команд. В их числе - представители всех муниципалитетов области.

"Ребята активно принимают участие в региональных соревнованиях, но им не хватает крупных городских мероприятий. Благодаря нашему фестивалю, они получат отличную возможность потренироваться с сильными соперниками в начале сезона", — поделился Александр Кузнецов.

Подготовка к проведению фестиваля стартует с середины лета. Планируется, что вопросы подготовят опытные редакторы — сценаристы интеллектуальных игр, они же протестируют дисциплины, которые разрабатывают самостоятельно. Также к событию подготовят волонтеров.

12 октября начнется двухдневная программа фестиваля с четырьмя различными дисциплинами. Это спортивные вариации "Что? Где? Когда?" и "Своей игры", "Мультиигры" (различные несложные задачи на определенную тематику) и "Брейн-ринг".

"Рассчитываем в итоге вовлечь больше молодежи в интеллектуальные игры, дать ребятам площадку для коммуникации. Будем рады, если в будущем проект получится масштабировать до федерального масштаба", — заключил руководитель фестиваля интеллектуальных игр "Чудо-юдо".

К концу ноября организаторы планируют проанализировать обратную связь от участников и результаты проекта в целом.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гранты , интеллектуальные игры , Моя идея , Тобольск , фестиваль

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 22.06.2025Тюменцы поедут в Крым в летнюю школу им. Чайковского
16:54 22.06.2025Около 170 тысяч жителей Тюменской области участвую в программе "Активное долголетие"
16:31 22.06.2025Колебания дневной и ночной температуры могут угрожать растениям тюменских огородников
15:19 22.06.2025Тюменцы массово исполнили "Песенку фронтового шофера"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора