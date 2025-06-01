Фестиваль "Чудо-юдо" соберет любителей интеллектуальных игр в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

120 тыс. рублей выделили на проведение фестиваля интеллектуальных игр "Чудо-юдо" по итогам конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Событие состоится в Тобольске в октябре 2025 года. Цель проекта — популяризация интеллектуальных игр в городе.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Александр Кузнецов, инициатива ориентирована на школьников и студентов города, которые никогда не пробовали себя в интеллектуальных играх. Организаторы рассчитывают собрать 120 участников - это около 20 команд. В их числе - представители всех муниципалитетов области.

"Ребята активно принимают участие в региональных соревнованиях, но им не хватает крупных городских мероприятий. Благодаря нашему фестивалю, они получат отличную возможность потренироваться с сильными соперниками в начале сезона", — поделился Александр Кузнецов.

Подготовка к проведению фестиваля стартует с середины лета. Планируется, что вопросы подготовят опытные редакторы — сценаристы интеллектуальных игр, они же протестируют дисциплины, которые разрабатывают самостоятельно. Также к событию подготовят волонтеров.

12 октября начнется двухдневная программа фестиваля с четырьмя различными дисциплинами. Это спортивные вариации "Что? Где? Когда?" и "Своей игры", "Мультиигры" (различные несложные задачи на определенную тематику) и "Брейн-ринг".

"Рассчитываем в итоге вовлечь больше молодежи в интеллектуальные игры, дать ребятам площадку для коммуникации. Будем рады, если в будущем проект получится масштабировать до федерального масштаба", — заключил руководитель фестиваля интеллектуальных игр "Чудо-юдо".

К концу ноября организаторы планируют проанализировать обратную связь от участников и результаты проекта в целом.

Инна Пахомова