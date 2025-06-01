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Тюменские бойцы СВО смогут освоить кожевенное ремесло в рамках проекта "СВОй кожевенник"

Общество, 18:18 17 июня 2025

из сообщества "Изделия из кожи СЛАДНО" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Изделия из кожи СЛАДНО" во ВКонтакте

Бойцы специальной военной операции и члены их семей смогут освоить кожевенное ремесло в рамках грантового проекта "СВОй кожевенник", который стартует в Тюмени 15 июля.

Ранее инициатива победила в конкурсе грантов губернатора Тюменской области. На реализацию проекта АНО дополнительного профессионального образования "Центр переподготовки и повышения квалификации специалистов" выделили более 1 млн 300 тыс. рублей. Инициатива будет реализована совместно с кожевенной мастерской "Сладно".

"Мы подумали, что в Год Героев, Год защитника Отечества актуально обучать участников СВО кожевенному ремеслу. Некоторые бойцы возвращаются из зоны специальной военной операции и в силу определенных обстоятельств не могут вернуться на предыдущую работу. Им нужна новая профессия, новый источник дохода. Эти курсы кожевенного ремесла станут своеобразной психологической разгрузкой. Ремесло, ручная работа настраивает на спокойный, умеренный ритм. Жены ветеранов СВО, их дети и родители тоже могут поучаствовать в проекте", — поделился руководитель мастерской "Сладно" Андрей Щебельник.

Проектом планируют объединить 20 человек. Участники начнут обучение продолжительностью два месяца с сентября. После этого все должны сделать изделия самостоятельно и пройти аттестацию. Не исключено, что готовые работы представят на выставке-ярмарке, на которую хотят пригласить представителей администрации, депутатов.

Средства, полученные по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области, пойдут на приобретение материалов и инструментов. По завершению проекта участникам передадут стартовые наборы инструментов.

Инна Пахомова

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# гранты губернатора , проекты

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