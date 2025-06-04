Волонтеры "Том Сойер феста" в Тобольске восстановят дом на улице Ленина

| Фото: из сообщества "Том Сойер фест - Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Том Сойер фест - Тобольск" во ВКонтакте

Добровольцы движения "Том Сойер фест" приступили к восстановлению двухэтажного дома № 11 на ул. Ленина в Тобольске.

Выбор объекта неслучаен — в доме жил участник Великой Отечественной войны.

"Дом находится на видном месте, а его история связана с именем участника Великой Отечественной войны — Геннадия Абрамовича Водовозова. 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Владельцы дома, а их несколько, с радостью поддержали нашу инициативу и доверились команде волонтеров", — рассказал в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" координатор фестиваля "Том Сойер фест" в Тобольске Денис Тимофеев.

Отметим, новый сезон "Том Сойер феста" в Тобольске начался 30 мая. На открытии во дворе нового объекта собрались около 50 человек. Это команда фестиваля, студенты Тобольского многопрофильного техникума, ребята из воскресной школы, представители городской думы, Общественной палаты, депутаты, а также спонсоры и партнеры.

Гости взяли в руки инструменты и приступили к очистке фасада. По плану за сезон добровольцы должны очистить, обработать и покрасить две стороны дома, а также восстановить наличники. Работы идут полным ходом. Ребята уверены, что к концу лета дом обретет новую жизнь.

Для Дениса Тимофеева это первый сезон в роли координатора. Ранее он участвовал в фестивале как волонтер, но прошлый год пропустил из-за службы в армии.

"С "Том Сойер Фестом" я познакомился ещё студентом, меня пригласили друзья. Сейчас, уже работая, меня выбрали координатором — это большая честь и ответственность. Ключевую роль в нашем проекте играет общественная организация "Добрая воля", которая много лет сохраняет архитектурное наследие Тобольска. Считаю, что каждый человек должен участвовать в общественной жизни и вносить свой вклад в развитие общества. "Том Сойер Фест" дает возможность объединить людей вокруг сохранения истории города", — поделился тоболяк.

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Инна Пахомова