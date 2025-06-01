Фестиваль гик-культуры "ProИГРЫ 4k" пройдет в Тюмени 9-10 августа

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль гик-культуры "ProИГРЫ 4k" пройдет в Тюмени 9-10 августа. Оба дня будут работать 12 площадок. Организаторы планируют охватить проектом более тысячи тюменцев.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор идеи и организатор фестиваля Екатерина Абрамова, горожан будут ждать фиджитал-площадка, классические игры (шахматы, го), настольные спортивные и ролевые игры, деловые игры, локация для детей, ретро-площадка, Just dance, JackBox, мастер-классы и многое другое. Не исключено, что количество площадок возрастет, поскольку некоторые еще находятся в стадии согласования.

"В программу также вошли соревнования, на которые откроется регистрация. Запланированы турниры, участники которых смогут посоревноваться за призовые места: Just dance, киберспортивный турнир, косплей-дефиле, интеллектуальные соревнования. Из нововведений — конкурс по кавер-танцам, турнир по Warhammer 40,000, поскольку о нем часто спрашивали на предыдущих фестивалях", — поделилась автор проекта и организатор фестиваля.

Проект "ProИГРЫ 4k" реализуется при грантовой поддержке Российского движения детей и молодежи. На его проведение выделили более 800 тыс. рублей. Средства позволят масштабировать проект, привлечь больше экспертов, решить организационные задачи в плане формирования фотозоны и брендинга.

Екатерина Абрамова подчеркнула, что фестиваль — это одно из мероприятий проекта, посвященного развитию игровой культуры. Кроме этого события "ProИГРЫ 4k" включает разнообразные тематические мастер-классы. Они будут абсолютно бесплатны для каждого, кто успеет зарегистрироваться на события. Созданные в процессе мастер-классов вещи участники смогут забрать с собой. Например, запланированы встречи по созданию кокошников и игровых миниатюр.

Также на грантовые средства будет записан третий сезон "Вечернего фанДома", посвященного игровой культуре. Его участниками станут представители научного сообщества региона и деятели креативной индустрии, которые связаны с играми.

Сейчас авторы идеи активно ищут партнеров и спонсоров, грант не позволяет делать призовые подарки для призеров турнирных соревнований. О месте проведения события организаторы сообщат позднее в сообществе во ВКонтакте.

Такие фестивали проводились в Тюмени ранее и уже полюбились тюменцам. Команда проекта расширяется. Появился режиссер сцены, который курирует полностью творческую программу.

Ожидается, что на каждый день фестиваля будут приходить не менее 300 человек. Весь же проект, включая мастер-классы и летние активности, охватит более тысячи человек. Вход на площадки будет свободным. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова