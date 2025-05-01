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Тюменцы на "Ночь конторы" привлекли грант губернатора

Общество, 09:39 16 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль медиаискусства "Ночь конторы" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 17 и 18 мая с 20 до часа ночи. Он организован при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

Оба дня на первом и втором этаже "Конторы пароходства" будет проходить групповая выставка тюменских диджитал-художников, саунд-дизайнеров и медиа-инженеров. Авторы создали 20 арт-объектов, которые помогут посетителям фестиваля по-новому посмотреть на формы взаимодействия с реальностью и сфокусироваться на ощущении "настоящего момента".

"Эта "Ночь" примечательна тем, что подготовка к ней началась с лаборатории медиаискусства. Десять тюменских авторов два месяца изучали тенденции и технологии в производстве цифрового искусства, в сопровождении экспертов готовили арт-объекты к фестивалю. Пространство мультицентра наполнится 3D-графикой, инсталляцией и саунд-дизайном — здесь оживут фрагменты снов, воспоминаний и фантазий. Каждая работа — попытка услышать себя в мире технологий, найти эмоциональный отклик в пикселях, звуках и коде", — рассказала куратор лаборатории медиаискусства, иллюстратор Александра Жернова.

В выставочном пространстве бесплатно можно посетить групповую выставку тюменских художников "Постскриптум", а на веранде мультицентра для гостей фестиваля будет работать фудкорт.

Подробное расписание "Ночи конторы" — в сообществе мультицентра во ВКонтакте.

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# Контора пароходства

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