Онлайн-проект "#Кстати.Тюмень" расскажет об истории областной столицы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

260 тыс. рублей выделили на реализацию онлайн-проект "#Кстати.Тюмень" по итогам первого сезона конкурса "Росмолодежь.Гранты". Инициативу отметили в номинации #помни, где были заявлены идеи, направленные на сохранение исторической памяти.

Онлайн-проект "#Кстати.Тюмень" — это серия просветительских клипов об истории региональной столицы, которые будут публиковаться в социальных сетях. Инициатива направлена на просвещение школьников и вовлечение молодежи в изучение истории своей страны в целом.

Как рассказала активистка тюменского отделения общественно-политической организации "Молодая гвардия Единой России" Дилара Гараева, проект реализуют с 15 мая 2025 года по 15 апреля 2026 года. Запланирован выпуск не менее 30 видеороликов, охватывающих ключевые события, личности и достижения Тюменской области. Особое внимание уделят современным форматам подачи информации. Это будут короткие видеоролики и инфографика.

Для продвижения проекта задействуют социальные сети — ВКонтакте и Telegram. Это позволит охватить широкую аудиторию школьников и молодёжи. Также предусмотрено проведение онлайн-встреч с историками, краеведами и героями сюжетов.

Общий бюджет проекта составляет 260 тысяч рублей. Выделенные по итогам грантового конкурса средства направят на создание и монтаж видеороликов, продвижение контента в социальных сетях.

"Ожидается, что проект поможет повысить интерес молодежи к истории родного края и будет способствоватьформированию чувства гордости, развитию гражданской идентичности у подрастающего поколения", — заключила Дилара Гараева.

Инна Пахомова