Участники тюменского проекта "Лучная семья" приступили к уличным тренировкам

| Фото: из сообщества «Федерация стрельбы из лука Тюменской области» во ВКонтакте | Фото: из сообщества «Федерация стрельбы из лука Тюменской области» во ВКонтакте

Реализация грантового проекта "Лучная семья" продолжается в Тюмени. Занятия пренесели из зала на уличную площадку.

Об этом корреспонденту информационого агентства "Тюменская линия" рассказал президент федерации стрельбы из лука Тюменской области Юрий Конопкин.

Старт проекту дали в апреле 2025 года, отобрали семьи для участия. В каждой команде один взрослый лучник, и один ребенок. Остальные члены семьи участвуют как группа поддержки. В конце мая тренировки начали проводить уже на улице.

"Лучная стрельба - это летний вид спорта. Зимой мы тренировались в зале, сейчас выходим на улицу. У нас есть специально оборудованная площадка. Здесь безопасно, установлены щиты. Там же у нас тренируются и спортсмены. Несколько занятий пройдут в смешанном формате, чтобы они потренировались вместе", — поделился Юрий Конопкин.

Финальное мероприятие — турнир для десяти семейных команд - состоится в начале июля. Правила будут таковы, что даже тот, кто хорошо стреляет, не сможет победить в одиночку. Результаты будут зависеть от обоих членов команды. Показавшим лучшие итоги вручат диплом и медали. По завершению проекта для всех участников разработают программу с советами профессионалов по активному образу жизни. Не исключено, что кто-то продолжит заниматься стрельбой из лука.

"Весь проект нацелен на то, чтобы объединить детей и родителей. Мы специально взяли такую категорию детей - от 12 до 15 лет. Это тот возраст, когда они уже находят свои интересы и пробуют отдаляться от родителей. А взрослые не всегда могут найти какие-то точки соприкосновения, чтобы продолжить общаться с ребенком. Благодаря такому проекту, у них появляется общая тема для разговора. Кроме того, тренировки выстроены так, что детей тренирует детский тренер, а взрослых — взрослый. Общая физическая подготовка проводится совместно. Им потом есть, что обсудить", — закллючил президент федерации стрельбы из лука Тюменской области.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. По итогам первого конкурса 2025 года на реализацию "Лучной семьи" выделили более 799 тыс. рублей. На эти средства авторы идеи закупили оборудование.

Инна Пахомова