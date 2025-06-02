Участников тюменского проекта "Доступный керлинг 4.0" ждут занятия на льду и инклюзивные соревнования

автор Евгений Шаров | Фото: Федерация керлинга Тюменской области автор Евгений Шаров | Фото: Федерация керлинга Тюменской области

Реализация грантового проекта "Доступный керлинг 4.0" продолжается в Тюмени. Впереди — тренировки на льду и инклюзивные соревнования.

Проект стартовал в середине февраля 2025 года. В нем участвуют нормотипичная молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, люди с поражением опорно-двигательного аппарата от 14 до 60 лет, люди с ментальными нарушениями от 14 до 35 лет.

"На данный момент в проекте заняты 193 человека. Но мероприятия еще не закончились. Сейчас завершаем отборочный этап. В июле приступим к тренировкам на льду, а в ноябре проведем инклюзивные соревнования на равных", — поделился президент Федерации керлинга Тюменской области Константин Пережогин.

В июне пройдет дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации "Технологии судейства в керлинге". Ученики получат удостоверения о повышении квалификации и присвоении судейских категорий для формирования судейского корпуса в регионе.

Федерация керлинга Тюменской области в рамках проекта "Доступный керлинг 4.0" организовала первый турнир по керлингу на колясках на ледовой арене "Рубиновец". Соревнования с участием 16 спортсменов состоялись 24 мая.

Проект завершится в конце ноября 2025 года. Победа в первом конкурсе 2025 года Фонда президентских грантов позволила закупить дорогое оборудование для керлинга, подчеркнул Константин Пережогин, — это камни, щетки, слайдеры, лейку для нанесения пеблов.

На реализацию проекта "Доступный керлинг 4.0" выделили более 860 тыс. рублей.

Инна Пахомова