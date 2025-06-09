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Тюменские волонтеры высадили гортензии на территории Ялуторовского острога

Общество, 18:07 09 июня 2025

со страницы Альмиры Гумеровой во ВКонтакте | Фото: со страницы Альмиры Гумеровой во ВКонтакте

20 кустиков гортензий высадили в рамках благотворительного проекта "От сада к саду" на территории туристического комплекса в Ялуторовке 8 июня. Часть цветов украсили территорию острога, остальные высадили городском парке. Это уже 12-й сад, созданный тюменскими волонтерами.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта "От сада к саду", хранительница традиций татар Сибири Альмира Гумерова, в этот раз собралось 24 желающих, их разделили на шесть экипажей. Самому младшему участнику — пять лет.

"Идея самого проекта заключается в том, чтобы каждый человек озадачился, как сделать жизнь вокруг краше. Поэтому мы высаживаем декоративные растения. У нас уже были сиреневый, яблоневый, вишневый сады. Именно из гортензий уже создавали в Ембаево. Представители Ялуторовского острога сами вышли с инициативой посадить у них цветы. Территория в целом благоустроенная, а вот ярких цветовых акцентов не хватало", — поделилась Альмира Гумерова.

В Ялуторовске такой сад создали впервые. Ранее в рамках проекта клумбы зацвели в с. Покровское Ярковского района, две в Ембаево, три — в Тюмени, на территории района, который называют Янавыл. По приглашению игумена Далматовского монастыря ездили и в Курганскую область.

"Ялуторовск - самобытный город, утопающий в зелени. А вот цветов там мало. Самым главным мотиватором стала команда Ялуторовского острога. Поскольку мы попали на день Святой Троицы, настоятель собора пригласил нас на праздничный молебен. После службы угостили чаем, блинами, а после высадки цветов для нас провели экскурсию по острогу. Люди, которые участвуют в акции "От сада к саду", во-первых, путешествуют, знакомятся с достопримечательностями, во-вторых, делают благое дело. здесь царит особая атмосфера созидания, творчества, открытости, искреннего общения", — рассказала автор проекта.

Важное условие - чтобы принимающая сторона в дальнейшем ухаживала за растениями. Альмиру Гумерову волнует вопрос организации — от самой идеи до ее реализации. Так, вокруг соборной мечети в Тюмени кустарники подсаживали в три этапа. На сегодняшний день они разрослись плотным зеленым кольцом. Здесь уже не будут ничего дополнительно подсаживать.

Осенью волонтеры вместе с Альмирой Гумеровой планируют обсутроить вишневый сад в д. Дулепина Ярковского района, где жили казанские татары.

Инна Пахомова

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# благотворительность , проекты , туристический комплекс

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