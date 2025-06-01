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Мастер Андрей Щебельник создаст коллекцию изделий из кожи с тюменскими символами

Общество, 13:03 22 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Коллекцию изделий из натуральной кожи, в которых отражена тюменская идентичность, создаст индивидуальный предприниматель Андрей Щебельник в рамках проекта "Кожа со Смыслами". На реализацию проекта Президентский фонд культурных инициатив выделил грант в размере около 700 тыс. рублей.

Руководитель кожевенной мастерской "СЛАДНО" Андрей Щебельник создаёт подобные изделия уже давно. Также он работает в коллаборации с другими тюменскими мастерами. Так, предприниматель уже выпустил обложки для паспорта, картхолдеры, браслеты, брелоки, на которые местная художница Ольга Отраднова нанесла урало-сибирскую роспись с характерным двухцветным мазком. Была коллаборация с Сибирской ковровой фабрикой — методом ручной вышивки на изделия кожевенник наносил узоры тюменского ковра. Сейчас Андрей Щебельник оформил это направление работы, связанное с тюменской идентичностью, в отдельный проект.

"Проект "Кожа со Смыслами" рассчитан на более глубокое погружение. Я буду проводить научные изыскания в архивах, библиотеках, музеях, работать с историками и краеведами. Задача — найти локальные тюменские символы, как старинные, так и уже более знакомые нам, современные. Эти элементы впоследствии будут оцифрованы и нанесены на изделия из кожи", — поделился Андрей Щебельник.

Автор проекта планирует найти не менее десяти таких символов. Про эти знаки в том числе будут сняты видеоролики. Андрей Щебельник планирует создать не менее ста изделий: кошельки, ремни, браслеты, брелоки и многое другое.

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Готовые изделия тюменцы смогут увидеть на выставках в декабре-январе. Одна пройдет в онлайн-формате на сайте sibremeslo.ru. Вторая состоится в музее "Дом Машарова". Проект имеет образовательно-познавательную направленность, подчеркивает мастер. К каждому предмету будет прилагаться паспорт изделия с кратким описание символа и QR-кодом, ведущим на видеоролик, поэтому посетители выставки будут не просто смотреть на изделия, но и узнавать об истории областной столицы.

На грантовые средства Андрей Щебельник приобретет более профессиональный лазерный гравер вдобавок к имеющемуся. С помощью этого оборудования и будут наноситься узоры и символы. Также он закупит пресс, штанцформы, кожу, фурнитуру, кожевенную химию и другие материалы.

"Тюменцы будут узнавать о городе, его истории, традициях, символах через изделия из кожи. Кожевенное ремесло для Тюмени является традиционным. Поэтому все это будет положительно влиять на популяризацию Тюмени, развитие туристической сферы, креативных индустрий", — заключил руководитель проекта "Кожа со смыслами".

Инна Пахомова

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# гранты , Президентский фонд культурных инициатив , проекты , ремесленники

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