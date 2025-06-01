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41 млн рублей получат тюменские НКО на реализацию своих проектов

Общество, 21:00 20 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

18 некоммерческих организаций Тюменской области получат поддержку на реализацию своих проектов по итогам второго в 2025 году конкурса Фонда президентских грантов. Общая сумма составит 41 млн рублей, сообщает информационный центр регионального правительства.

Среди проектов-победителей - инициативы по внедрению сенсорной интеграции, комплексной абилитации детей с особенностями здоровья, содействия их социальному, физическому и культурному развитию, проект популяризации русского языка, культурных маршрутов по региону, помощи животным и многие другие.

Всего в этом году на поддержку претендовали около 11 тыс. проектов. 1 тыс. 640 из них стали победителями, общая сумма поддержки составит 4 млрд 211 млн рублей.

Прием заявок на новый конкурс 2026 года стартует на платформе президентскиегранты.рф 1 сентября.

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# проекты , ПФКИ

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