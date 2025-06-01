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Фестиваль национальных культур "Разнотравье" пройдет в Тюменской области

Общество, 12:03 26 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль национальных культур "Разнотравье" состоится на площади Молодежной в селе Исетское 8 июля. Событие станет кульминацией одноименного грантового проекта. Начало — в 10 часов.

"На протяжении трех месяцев наша команда проводила мастер-классы и занятия по вокалу и танцам, помогала сформировать презентацию и программу выступлений делегаций из 16 сельских поселений. Сейчас мы проводим последние приготовления, чтобы создать красочное событие, в центре которого будет наше подрастающее поколение, — дети", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер фестиваля Мария Копытова.

В этот день представители 16 поселений района представят национальные подворья и выступят с творческими номерами на разных языках. В программе — дегустация блюд традиционной кухни, соревнования в национальных играх, тематические мастер-классы и конкурсы, факты о народностях Исетского района.

Впервые такой фестиваль прошел в Исетском районе в 2022 году. Он получил большой отклик у жителей муниципального образования, школ, организаций и администрации. Поддержка, соучастие и сотворчество жителей помогает организовывать проект ежегодно, подчеркнула Мария Копытова. После фестиваля "Разнотравье" запланировано проведение чемпионата народных игр среди школьников, который станет логическим завершением проекта.

Отметим, проект АНО "Центр развития и поддержки семейных ценностей "Дети в радость" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. На его выполнение выделили более 927 тыс. рублей.

"Мы сотрудничаем с Фондом президентских грантов уже третий год. Именно благодаря коллегам нам удается закрыть все траты на материально-техническое оснащение фестиваля, мы можем привлекать специалистов для подготовки концертных номеров и делать праздник таким ярким и запоминающимся. Ощутимую поддержку дает и администрация Исетского района, поддерживает во всех наших инициативах", — заключила Мария Копытова.

Комплексный проект "Разнотравье" был разработан для укрепления межнационального согласия и дружбы народов, проживающих на территории Исетского района. Он включил в себя подготовку и работу с представителями этносов, выявление и популяризация достижений современного национального творчества, лучших молодежных исполнителей и коллективов, мастеров народных промыслов и ремесел.

Старт "Разнотравью" дали в марте 2025 года. За это время организаторы собрали заявки 330 участников, провели творческие интенсивы, ставили вокальные и танцевальные номера. К некоторым участникам авторы фестиваля выезжали в сельские поселения индивидуально.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# гранты , молодежь , проекты , фонд президентских грантов

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