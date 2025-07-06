Книжный клуб "По страницам вокруг света" запустят в Ялуторовске в августе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встречи книжного клуба "По страницам вокруг света" начнут проходить в Ялуторовске с середины августа. На реализацию проекта по итогам конкурса молодежных инициатив "Моя идея" выделили 52 тыс. рублей.

Идея принадлежит группе одноклассников из школы № 1 Ялуторовска, которые любят читать и обсуждать книги. Они выяснили, что среди знакомых в возрасте 18 - 35 лет многие также заинтерсованы в появлении такой досуговой площадки.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" наставник проекта, руководитель проектной лаборатории при МАУ "Молодежный социально-деловой центр" и директор АНО "Центр поддержки и развития инициатив детей и молодежи "Мастера изменений" Анна Маликова, всего проведут пять образовательных встреч по тематике разных стран. Участники будут глубже изучать литературу и культуру России, Англии, Франции, Кореи и Японии.

"После первой половины встречи будет кофе-брейк. Это нужно для того, чтобы придать определенную атмосферу событию. Например, после собрания по теме французской литературы будут кофе и круассаны, азиатских стран — онигири и корейская выпечка. Каждый раз это будет интересный, новый формат", — поделилась Анна Маликова.

По ее словам, проект реализуют на разных локациях: в центральной библиотеке, Ялуторовском остроге, Молодежном центре, городском саду.

Отметим, ранее ученики школы №1 Ялуторовска приняли участие в проекте "Лаборатория социального проектирования", которую провели представители мультицентра "Моя территория". Затем школьники подали иницативу на конкурс "Моя идея".

Средства гранта пойдут на поощрения самых активных участников клуба, полиграфическую брендированную продукцию, организацию кофе-брейка.

Инна Пахомова