Профориентационная программа "Путь к фармации" стартует в Тюмени в августе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профориентационная программа "Путь к фармации", направленная на помощь в самоопределении школьников старших классов, стартует в Тюмени в августе. Авторы идеи планируют собрать на одной площадке 750 участников.

Проект нацелен на повышение информированности школьников профильных классов о специальностях фармацевта, провизора, провизора-технолога, расширение представления о профессиональной деятельности.

В программе — различные мастер-классы по изготовлению собственных косметических и лекарственных форм. У участников проекта появится возможность больше узнать об Институте фармации ТМУ, поработать на настоящем оборудовании, которое используют на фармацевтическом производстве. В результате будущие абитуриенты смогут более осознанно сделать выбор в пользу той или иной образовательной программы, считает руководитель проекта, студентка четвертого курса Института фармации ТМУ Кристина Волошко.

Отметим, тюменская иницатива получила грантовую поддержку по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования от "Росмолодежь.Гранты".

"Сумма проектного решения — около 700 тысяч рублей. Профориентационная программа "Путь к фармации" — часть большого проекта вуза "Студент-медик: сохранение традиций и профессиональный рост". С августа начнется информационная кампания, с сентября будут проводиться мастер-классы. Все завершится фестивалем на Аптекарском огороде", — рассказала Кристина Волошко.

В команду проекта вошли участники эковолонтерского отряда "Ботва", Лиги карьерных инициатив ТМУ, а также студенты, выпускники и преподаватели Института фармации университета.

Инна Пахомова