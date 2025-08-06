Грантовый проект "Погляди на моих бойцов" знакомит юных тюменцев с флагами разных войск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Погляди на моих бойцов", посвященный российским флагам, реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Вторая встреча состоялась в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 6 августа.

Событие посвятили флагу Воздушно-десантных войск. Ранее рассказывали о Военно-морском флоте Российской Федерации.

С детьми встретились председатель "Союза десантников" Тюменской области Григорий Григорьев и председатель городской организации ветеранов десантных войск Евгений Бондаренко.

"Наш девиз: "Никто кроме нас". Десантники выполняют самые сложные задачи. Они обладают самым передовым вооружением, испытывают новые образцы сложных технических устройств: дроны, разведывательные комплексы. Чтобы служить в десантных войсках, помимо физической формы и подготовки, нужно иметь хорошие знания. Пока приостановлен набор девушек — сейчас их перевели в медицинские академии. ВДВ — самый молодой род войск в Российской Федерации, самый прогрессивный", - поделился Евгений Бондаренко с юными слушателями.

Со сцены ребята рассказали о своих героях Великой Отечественной войны, прадедах. Детям показали ролик о флаге, снятый специально для проекта. Видео сделали уже про все флаги. В дальнейшем их выложат в сообществе "Бессмертного полка" во ВКонтакте. Ролики по родам войск будут интересны педагогам, их можно будет использовать в учебном процессе.

В завершение состоялись небольшая творческая программа и викторина на знание основных событий Великой Отечественной войны.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель исполкома тюменского регионального отделения "Бессмертный полк России" Галина Валуева, проект ориентирован на учащихся первых-восьмых классов. Он проходит в легкой игровой форме. Проектом планируют охватить более тысячи детей.

"Мы рассказываем о флагах России - начиная от Военно-морского флота, заканчивая космическими войсками. Когда погрузились в эту тему, оказалось их настолько много. "Погляди на моих бойцов" рассчитан на 12 месяцев. Сейчас проект реализуем только по Тюмени, посмотрим, насколько это все интересно детям. Думаю, можно масштабировать его на всю область", - поделилась Галина Валуева.

Грант позволил закупить флаги по всем родам войск, небольшие подарки детям, рассказывающим о своих прадедах, вручают дипломы и грамоты.

Финальное мероприятие проекта намечено на май 2026 года. На нем планируют собрать ветеранов, проживающих в Тюмени, по всем родам войск, организовать для них концерт.

Инна Пахомова