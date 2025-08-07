Тюменский опыт организации ТОС представили в Луганской Народной Республике
Успешные практики создания и развития органов территориального общественного самоуправления, сложившиеся в Тюменской области, представил руководитель проекта "Школа ТОС" Егор Быстров на стратегической сессии в ЛНР.
Он рассказал коллегам о разных видах поддержки тюменских ТОСов, возможностях грантов и инициативном бюджетировании, сообщает информационный центр регионального правительсва.
Стратегическая сессия в целом посвящена теме территориального общественного самоуправления. Участие в ней принимают муниципальные служащие и руководители территориальный подразделений ЛНР, общественники, председатели ТОС. Спикерами выступают руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов, глава Луганска Яна Пащенко, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Тульской области" Марина Карташова, директор общероссийской ассамблеи ТОС Захарий Юдин.
Напомним, проект "Школа ТОС" реализуется в Тюменской области при поддержке гранта губернатора Александра Моора.