  • 12 января 202612.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В России продлили упрощенный порядок ввоза электронных устройств

Экономика, 10:40 12 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Упрощенный порядок ввоза электронных устройств продлен до конца 2026 года. Он касается процедуры получения нотификации – специального документа на устройства, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование.

Как сообщает правительство РФ, к ним относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

"Упрощенный порядок допускает оформление нотификации не только Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, но и отраслевыми ассоциациями. Также исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России", - сообщили в кабмине.

Решение позволит не допустить дефицита электронных устройств на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# компьютер , Правительство РФ , смартфоны

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:51 12.01.2026При содействии ДОМ.РФ в России восстановили 20 памятников истории и архитектуры
10:40 12.01.2026В России продлили упрощенный порядок ввоза электронных устройств
09:01 12.01.2026Гастрономическое пространство появится в здании Креативного кластера Тюмени
08:35 12.01.2026Тюменских предпринимателей приглашают на строительную выставку в Узбекистан

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора