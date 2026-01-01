В России продлили упрощенный порядок ввоза электронных устройств

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Упрощенный порядок ввоза электронных устройств продлен до конца 2026 года. Он касается процедуры получения нотификации – специального документа на устройства, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование.

Как сообщает правительство РФ, к ним относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

"Упрощенный порядок допускает оформление нотификации не только Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, но и отраслевыми ассоциациями. Также исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России", - сообщили в кабмине.

Решение позволит не допустить дефицита электронных устройств на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления.