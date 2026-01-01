  • 12 января 202612.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Автобусы большого класса запустят по маршруту №76 в Тюмени

Общество, 10:07 12 января 2026

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Автобусы большого класса вместимости организуют на маршруте №76 в Тюмени во второй половине января. Об этом сообщили в городской администрации.

Однако в связи тем, что существующие улично-дорожные условия для организации работы автобусов большого класса стесненные, схема его движения будет незначительно изменена. При этом сохранится его пешеходная доступность для жителей района МО МВД России "Тюменский" - 500 метров.

Как и прежде, будет предусмотрено движение автобусов по Московскому тракту и улице Пархоменко с охватом остановок, ранее включенных в маршрут. Конечная остановка маршрута будет расположена на большей площадке по улице Новоселов для удобного разворота с проездом автобусов через ЖК "Домашний" и МАОУ СОШ № 95.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автобусы , общественный транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 12.01.2026Танцоры Нижнетавдинского округа отличились на федеральном уровне
10:29 12.01.2026В Тюменской области ожидаются 37-градусные морозы
10:18 12.01.2026Тюменцы могут стать участниками форумной кампании Росмолодежи
10:07 12.01.2026Автобусы большого класса запустят по маршруту №76 в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора