Автобусы большого класса запустят по маршруту №76 в Тюмени

Фото: администрация Тюмени

Автобусы большого класса вместимости организуют на маршруте №76 в Тюмени во второй половине января. Об этом сообщили в городской администрации.

Однако в связи тем, что существующие улично-дорожные условия для организации работы автобусов большого класса стесненные, схема его движения будет незначительно изменена. При этом сохранится его пешеходная доступность для жителей района МО МВД России "Тюменский" - 500 метров.

Как и прежде, будет предусмотрено движение автобусов по Московскому тракту и улице Пархоменко с охватом остановок, ранее включенных в маршрут. Конечная остановка маршрута будет расположена на большей площадке по улице Новоселов для удобного разворота с проездом автобусов через ЖК "Домашний" и МАОУ СОШ № 95.