Танцоры Нижнетавдинского округа отличились на федеральном уровне
Танцевальный коллектив "Фламинго" из Нижнетавдинского округа вошел в число победителей всероссийского конкурса-фестиваля хореографического искусства в Казани. Воспитанники Елены Елисеевой стали лауреатами третьей степени и дипломантами первой степени, сообщает администрация округа.
Клонкурс проходил в первой половине января под эгидой творческого объединения "Вдохновение".
"Это достижение стало результатом упорного труда и творчества наших талантливых танцоров.
Гордимся и желаем дальнейших успехов на танцевальном поприще", - поздравили талантливых земляков в окружной администрации.