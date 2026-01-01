  • 12 января 202612.01.2026понедельник
Танцоры Нижнетавдинского округа отличились на федеральном уровне

Общество, 11:02 12 января 2026

Администрация Нижнетавдинского округа | Фото: Администрация Нижнетавдинского округа

Танцевальный коллектив "Фламинго" из Нижнетавдинского округа вошел в число победителей всероссийского конкурса-фестиваля хореографического искусства в Казани. Воспитанники Елены Елисеевой стали лауреатами третьей степени и дипломантами первой степени, сообщает администрация округа.

Клонкурс проходил в первой половине января под эгидой творческого объединения "Вдохновение".

"Это достижение стало результатом упорного труда и творчества наших талантливых танцоров.

Гордимся и желаем дальнейших успехов на танцевальном поприще", - поздравили талантливых земляков в окружной администрации.

# культура , танцы

