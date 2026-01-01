  • 12 января 202612.01.2026понедельник
При содействии ДОМ.РФ в России восстановили 20 памятников истории и архитектуры

Экономика, 10:51 12 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 памятников истории и архитектуры восстановлены при содействии ДОМ.РФ в России. Больше всего таких зданий в Санкт-Петербурге – пять, в Москве – три, в Свердловской и Томской областях – два, в Тюменской, Калининградской, Нижегородской и еще в пяти регионах – по одному, сообщает госкорпорация.

"ДОМ.РФ начал эту деятельность с организации эффективных процедур по вовлечению в экономический оборот объектов федеральной собственности, многие из которых имеют историческую ценность. При нашем содействии новые ответственные собственники уже получили 144 таких здания в 35 регионах страны. Как оператор президентской программы по восстановлению ОКН госкорпорация обеспечивает инвесторам доступ к льготному финансированию реставрационных работ. Помимо этого, продолжается работа по наполнению портала наследие.дом.рф, на котором собирается комплексная информация об исторических зданиях в разных уголках страны, которые могут быть сохранены с привлечением инвестсообщества", — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Отметим, общая площадь восстановленных объектов культурного наследия в 2025 году составила почти 15,5 тыс. кв.м. В их числе палаты, жилые дома, усадьбы, гостиницы, заведения общепита, магазины, здания военного и административного предназначения. В обновлённых зданиях уже открылись офисные центры, кафе, рестораны, магазины, выставочные залы, музеи. Часть из них несёт социальную функцию.

Напомним, уникальные объекты культурного наследия предлагают инвесторам в Тюменской области.

# инвесторы , объекты наследия , реставрация

﻿
