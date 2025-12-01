  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
Маленькие пациенты тюменского нейрохирургического центра получили праздничные подарки

Общество, 18:23 23 декабря 2025

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

В предновогодние дни Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени наполнился особым теплом. Юные пациенты детского отделения получили праздничные подарки. Традиционную предновогоднюю акцию провел депутат Тюменской областной думы, главный врач центра профессор Альберт Суфианов совместно с коллективом отделения, сообщают на сайте регионального парламента.

В последние дни уходящего года в клинике остаются еще 22 маленьких пациента, прибывших на лечение из Тюменской, Нижегородской, Амурской, Сахалинской, Оренбургской, Ленинградской областей, Пермского края, Республики Крым и города Краснопресненска. Все они с надеждой смотрят в будущее, веря, что наступающий Новый год принесет им долгожданное выздоровление после перенесенных операций.

Профессор Суфианов лично обошел палаты, вручая ребятам "сладкие сундучки" и находя теплые слова для каждого пациента и его семьи. "Ребята верят в чудо, и это правильно. Новый год – праздник такой. Главное, что мы помогли детям в решении проблем со здоровьем. Ребята восстановятся, у них замечательные родители. Всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю крепкого здоровья", – отметил врач.

Особую историю восьмилетнего Ромы из Ленинградской области рассказала мама мальчика.Он борется с диагнозом спинобифидо и за свою недолгую жизнь уже перенес 15 операций. Три из них выполнены нейрохирургами центра за последний месяц. "Первая операция, сделанная Альбертом Акрамовичем, дала поразительный результат – у Ромы восстановились движения. Он провел операцию так ювелирно, что у Ромы восстановились движения. Как я говорю, поднял нам пацана. Сын – боец. Мы готовы преодолеть любые расстояния, чтобы Рома пошел".

Рома не теряет оптимизма: увлеченно изучает историю древнего мира и иностранные языки, интересуется информатикой. Юный пациент мечтает стать ИТ-специалистом и планирует рассказать о своем опыте в личном блоге: "Думаю, стану айтишником. А еще прославлю центр. У меня свой блог есть, там и напишу все".

Праздничное настроение распространилось и за пределы центра. Альберт Суфианов передал новогодние подарки детям‑инвалидам из городской общественной организации "Особый ребенок". Она объединила более 500 тюменских семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья.

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

﻿
