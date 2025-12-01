  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
Тюменские студентки получили стипендию имени Марии Пироговой

Общество, 17:38 23 декабря 2025

ТИУ

Студентки Тюменского индустриального университета Дарина Гурьянова и Ольга Котлова вошли в число десяти лучших студентов-волонтеров России. Они стали обладательницами престижной стипендии имени Марии Пироговой. Она учреждена правительством РФ за активное участие в общественно полезной деятельности и развитие гражданских инициатив.

Как сообщает вуз, студентка института сервиса и отраслевого управления Дарина Гурьянова занимается добровольчеством более пяти лет. Ее портфолио состоит из 46 сертификатов, подтверждающих активное участие в форумах "IВолга", акции "#творитьдобропросто", а также в организации сбора гуманитарной помощи и поддержке участников СВО.

Студентка института архитектуры и дизайна Ольга Котлова три года занимается волонтерстом. Она выразила радость по поводу высокой оценки своего труда: "Этот шаг очень значим для меня. Получение стипендии придает огромную уверенность в себе, а также дает стимул работать в том же направлении, чтобы все больше совершенствоваться".

В Тюменском индустриальном университете волонтерское движение активно развивается, вдохновляет студентов проявлять лучшие гражданские качества через социально значимую деятельность и участие в региональных и всероссийских проектах.

