Почему разводить дома рыбок не так просто, рассказал тюменский аквариумист

Общество, 09:22 17 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Начинающие аквариумисты часто сталкиваются с проблемами, из-за которых рыбки погибают, а мечта о красивом аквариуме становится несбыточной. Как предотвратить такие случаи, рассказал изданию "Тюменская область сегодня" аквариумист с 10-летним опытом Григорий Жуков.

По его словам, емкость с рыбками - это не просто украшение, а целая экосистема. Чтобы питомцам было комфортно, аквариум нужно покупать первым. Он должен проработать без рыб минимум две недели - так формируется микробиологическая среда.

Подбирать емкость нужно исходя из перечня рыбок, которых хочется завести. Нельзя выпускать в один аквариум сразу много рыб: это красиво, но сразу же нарушает баланс и ведёт к болезням питомцев. Некоторые виды рыбок агрессивны к другим, поэтому совместимость нужно проверять еще до покупки.

В аквариуме обязателем фильтр - это сердце всей экосистемы. Он обеспечивает очистку и движение воды. Менять наполнение нужно регулярно, но не все сразу - достаточно 30-40 % объема. Это помогает сохранить микрофлору.

Григорий Жуков напоминает: нельзя перекармливать рыбок. Они не чувствуют насыщения, поэтому избыток корма портит воду и может быть даже опасен для жизни хвостатых. Поэтому начинать изучение аквариумистики тюменец советует не с покупки рыб, а четкого плана и изучения всех особенностей содержания питомцев. Такой подход сэкономит время, деньги и нервы.

# аквариум

