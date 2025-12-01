  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
В Тобольске реализовали 44 инвестиционных проекта на 844 млн рублей

Экономика, 18:11 23 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

44 инвестиционных проекта на сумму 844 млн рублей реализовано в Тобольске в 2025 году. Количестов малых и средних предприятий выросло на 3 % и составляет 3 тыс. 335. Самозанятых стало на 2 тыс. больше, всего 9 тыс. 624 человека, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Благодаря бизнесу в городе создано 313 новых рабочих мест.

"Открылись торговый дом "Юбилейный", хостел, аптека, точки быстрого питания, автомойка самообслуживания. Предприниматели инвестировали в покупку бетонного завода, развитие производства болотоходов и другие направления. Часть инициатив находится на стадии проработки. Среди них — проекты по переработке промышленных отходов и автомобильных покрышек, запуск речного пассажирского сообщения на судах "Метеор". Более детально рассматриваются проекты, которые уже вышли за рамки идеи: установка колеса обозрения в "Менделеев парке" и модернизация Тобольского рыбзавода", - рассказали в инвестагентстве.

Администрация города обозначила приоритетные направления для бизнеса с высоким потенциалом роста. В фокусе — развитие и модернизация производств: переработка молока и рыбы, выпуск мясной продукции, создание центра экстремальных видов спорта.

По итогам года город удостоен награды за лучшую муниципальную практику по повышению узнаваемости территории.

# инвестиционное агентство Тюменской области , Тобольск

