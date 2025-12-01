  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
В тюменском селе горели машина и хозяйственная постройка

Происшествия, 19:18 23 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хозяйственная постройка горела в с. Ембаево Тюменского округа 22 декабря. Огонь повредил хойзпостройку и автомобиль Hyundai на площади 400 кв. м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В СНТ "Здоровье-2" Нижнетавдинского округа горел жилой дом из-за короткого замыкания. Огонь ликвидировали на площади 49 кв. м. Из-за короткого замыкания также горела хозяйственная постройка в с. Шишкина Вагайского округа. Огонь потушили на площади 49 кв. м.

Всего в Тюменской области 22 декабря зафиксировали пять техногенных пожаров. Спасатели четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП и семь раз оказали помощь населению.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

