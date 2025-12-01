  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
В Тюменской области назвали самые популярные марки машин в кредит

Экономика, 18:45 23 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Популярные марки подержанных машин, которые чаще всего покупают заемщики, назвали в Тюменской области. В бюджетном ценовом сегменте до 1 млн рублей – это Ford Focus, до 3 млн рублей - Toyota Camry.

По данным "Авито авто", также у покупателей популярны: LADA Granta, LADA Priora, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla, Mazda 3, Mitsubishi Lancer, LADA 4x4 (Нива), а также Volkswagen Polo. Суммарно на эти марки со стоимостью до 1 млн рублей пришлось 66 % от общего числа запросов на платформе. Средний срок, на который пользователи планировали взять кредит, составил 6,3 года, а сумма – 597 тыс. рублей.

Среди машин с пробегом стоимостью до 3 млн рублей по общему количеству заявок на кредит лидируют: BMW третьей серии, Mercedes-Benz E-класса, Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Corolla, Mercedes-Benz C-класса, Kia K5, BMW X5, а также Kia Optima. Их общая доля – 64,9 %.

В среднем покупатели авто планировали брать кредит на 6,8 года. Запрашиваемая сумма составляла 1 млн 504 тыс. рублей.

Напомним, что на 33,2 % снизилась выдача автокредитов в Тюменской области за ноябрь 2025 года. Жители региона оформили 2,4 тыс. таких займов, тогда как в октябре – 3,7 тыс.

