  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Увате увеличили грузоподъемность ледовой переправы до 15 тонн

Общество, 19:29 23 декабря 2025

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

До 15 тонн увеличили грузоподъемность ледовой переправы через р. Иртыш в Увате. Представители Управления автомобильных дорог Тюменской области, территориального органа Управления Госавтоинспекции и ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" провели замеры толщины льда по разным участкам, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Специалисты установили, что в 100 метрах от правого и левого берегов реки толщина льда составляет в нижней полосе 65 см, в 300 метрах - 73 см, в 650 метрах – 81 см. Исходя из данных, принято решение увеличить пропускную способность ледовой переправы еще на 10 тонн - с 5 тонн до 15 тонн.

На объекте установили соответствующий дорожный знак. Технический надзор за переправой для безопасности дорожного движения осуществляется постоянно. На переправе имеются основная и резервная полосы движения. Подрядчик ведет регулярную очистку от снега полосы движения.

По мере укрепления льда дорожники постепенно будут открывать движение для ещё более тяжёлой техники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Главное управление строительства Тюменской области , ледовая переправа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 23.12.2025В Сладковском округе декабрьским молодоженам в ЗАГСе дарили пинетки
19:40 23.12.2025В Тюменской области не обнаружили павших птиц и кабанов
19:29 23.12.2025В Увате увеличили грузоподъемность ледовой переправы до 15 тонн
18:23 23.12.2025Маленькие пациенты тюменского нейрохирургического центра получили праздничные подарки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора