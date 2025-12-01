В Увате увеличили грузоподъемность ледовой переправы до 15 тонн

До 15 тонн увеличили грузоподъемность ледовой переправы через р. Иртыш в Увате. Представители Управления автомобильных дорог Тюменской области, территориального органа Управления Госавтоинспекции и ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" провели замеры толщины льда по разным участкам, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Специалисты установили, что в 100 метрах от правого и левого берегов реки толщина льда составляет в нижней полосе 65 см, в 300 метрах - 73 см, в 650 метрах – 81 см. Исходя из данных, принято решение увеличить пропускную способность ледовой переправы еще на 10 тонн - с 5 тонн до 15 тонн.

На объекте установили соответствующий дорожный знак. Технический надзор за переправой для безопасности дорожного движения осуществляется постоянно. На переправе имеются основная и резервная полосы движения. Подрядчик ведет регулярную очистку от снега полосы движения.

По мере укрепления льда дорожники постепенно будут открывать движение для ещё более тяжёлой техники.