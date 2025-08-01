  • 15 августа 202515.08.2025пятница
  • USD79,7653
    EUR93,0588
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер западный

В Тюменской области устанавливают таблички с именами фронтовиков

Общество, 12:59 15 августа 2025

администрация Казанского округа | Фото: администрация Казанского округа

Таблички с именами участников Великой Отечественной войны установят в Казанском округе. Их расположат на кладбищах, где похоронены земляки. Проект "Территория памяти" реализуют активисты муниципального совета ветеранов на средства гранта губернатора Тюменской области.

Как сообщает администрация округа, главам сельских поселений передадут щиты для стендов с именами фронтовиков, датами их рождениями и смерти, а также надгробные таблички для могил, данные на которых уже невозможно прочесть.

Проект посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области.

Это уже не первый подобный опыт. Еще в 2023 г. при поддержке компании СИБУР и Тюменского областного совета ветеранов изготовили установили семь щитов на центральном кладбище с. Казанское, в 2024 г. – на кладбищах с.Афонькино, Яровское, Большие Ярки, Чирки, д. Благодатном, Дальнетравном, Новогеоргиевке.

В муниципальный совет ветеранов готов масштабировать этот опыт на все оставшиеся сельские кладбища.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , гранты губернатора , Казанский район , памятники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:27 15.08.2025Мессенджер Max внедрил кнопку "пожаловаться" и безопасный режим
14:05 15.08.2025В Тюмени "Отряды мэра" подвели итоги трудового лета
13:54 15.08.2025Более 1,7 тыс. тюменцев оплатили проезд в автобусах с помощью QR-кода
13:43 15.08.2025Памятник погибшим участникам СВО установили в Викуловском округе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора