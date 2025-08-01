В Тюменской области устанавливают таблички с именами фронтовиков

| Фото: администрация Казанского округа | Фото: администрация Казанского округа

Таблички с именами участников Великой Отечественной войны установят в Казанском округе. Их расположат на кладбищах, где похоронены земляки. Проект "Территория памяти" реализуют активисты муниципального совета ветеранов на средства гранта губернатора Тюменской области.

Как сообщает администрация округа, главам сельских поселений передадут щиты для стендов с именами фронтовиков, датами их рождениями и смерти, а также надгробные таблички для могил, данные на которых уже невозможно прочесть.

Проект посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области.

Это уже не первый подобный опыт. Еще в 2023 г. при поддержке компании СИБУР и Тюменского областного совета ветеранов изготовили установили семь щитов на центральном кладбище с. Казанское, в 2024 г. – на кладбищах с.Афонькино, Яровское, Большие Ярки, Чирки, д. Благодатном, Дальнетравном, Новогеоргиевке.

В муниципальный совет ветеранов готов масштабировать этот опыт на все оставшиеся сельские кладбища.