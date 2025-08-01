Военно-историческую реконструкцию "Четвертый удар" представят в Ялуторовске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Военно-историческую реконструкцию "Четвертый удар" представят в Ялуторовске 23 августа. Событие пройдет на аэродроме "Тюменский". Начало — в 13 часов 30 минут.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель совета Тюменской региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" Александр Урюпин.

Речь идет о Выборгской операции, которая была одним из десяти сталинских ударов (общее название нескольких крупнейших наступательных операций). В результате четвертого удара был нанесен серьезный урон финской армии. Выборг, Петрозаводск и большая часть Карело-Финской ССР были освобождены.

В ходе реконструкции, которая пройдет в Ялуторовске, зрителей познакомят с исторической справкой. Их ждет воздушное шоу с десантированием.

"Здесь будет задействовано такое же количество участников, как и при проведении "Ложной переправы" в Тюмени, — более 80 человек. Сюжет другой. Будет показана работа разведки, диверсионных групп. Зрители увидят "подрыв" железнодорожной станции, чтобы он не попал финским оккупантам. Также задействуют минометные артиллеристские точки, военную технику, которая была использована в нашей первой реконструкции в Тюмени. Действо будет наполнено трюками, спортсмены-парашютисты спустятся с высоты 150 метров", — поделился Александр Урюпин.

В минувшую субботу авторы идеи выезжали на площадку проведения, поставили смотровые вышки, противотанковые ежи, разбили лагерь для "финских оккупантов".

Во время реконструкции планируется также организовать полевую кухню. Зрителей угостят горячим чаем, покажут образцы вооружения. Запланирована и концертная программа с песнями времен Великой Отечественной войны.

К проведению реконструкции присоединились и другие организации — кинологическая служба, ветераны-пограничники Тюменской области. Не остались в стороне и местные компании. Так, третий раз подряд Западносибирский машиностроительный завод предоставит организаторам гусеничный вездеход, переоборудованный под машину противника. Вездеход был разработан и произведен на этом предприятии, такие машины используют в геологоразведке. Управлять им будет генеральный директор завода Иван Шпак. Он считает, что такие мероприятия важны, поскольку необходимо доносить историю до подрастающего поколения.

Проведение реконструкции "Четвертый удар" посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 95-летию ВДВ, 320-й годовщине образования морской пехоты. Проект областной общественной организации, предполагающий проведение событий в разных городах региона, реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 9 августа в Тюмени представили "Ложную переправу". В сентябре морские пехотинцы планируют провести военно-историческую реконструкцию в Тобольске.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова