  • 9 августа 20259.08.2025суббота
Масштабную реконструкцию  "Ложной переправы" провели в Тюмени с участием авиации, водной и сухопутной техники

Общество, 18:11 09 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 100 человек приняли участие в масштабной военно-исторической реконструкции 9 августа. В парке Заречный тюменцам показали, как проходила в 1944 году операция Карельского фронта по форсированию реки Свирь, известная как "Ложная переправа".

К реконструкции подключили авиацию, катер и гусеничную технику. Организаторы закупили средства как для охолощенного оборудования, так и для имитации взрывов, а также задействовали авиацию. событие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К зрелищной постановке присоединились тюменские "моржи". У них была главная роль. Продолжительность реконструкции составила более часа.

Операция, получившая название "Ложная переправа" или "Атака манекенов" прошла 21 июня 1944 года. По словам тюменского историка-краеведа, писателя, кандидата исторических наук Александра Петрушина, это была уникальная операция. По важности и очередности она не уступала форсированию Днепра, Десны, Немана.

﻿

Перед наступающими войсками Красной Армии была широкая и холодная река. Сложный лесистый рельеф не позволил разведке 37 гвардейского стрелкового корпуса 7 армии разведать все огневые точки "линии Маннергейма" на северном берегу реки, что грозило большими потерями при форсировании 400-метровой, с сильным течением водной преграды.

Тогда вперёд были пущены плоты с макетами пушек, и манекенами солдат, одетых в красноармейские шинели. Такая "атака манекенов" должна была демаскировать финские укрепления, которые затем были бы подавлены мощным артиллерийским огнём и авиацией.

С кормы плоты были дополнительно укреплены двумя брёвнами, чтобы скрыть голову пловца. Затем были вызваны 12 добровольцев из 300 стрелкового полка 99 дивизии, которые в воде должны были толкать плоты перед собой, создавая видимость активного движения большого количества войск. Им удалось форсировать реку, закрепиться на берегу и остаться живыми.

﻿

21 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР все 12 отважных бойцов – старший сержант Владимир Немчиков, сержанты Виктор Малышев и Иван Паньков, младший сержант Иван Зажигин, рядовые Аркадий Барышев, Серикказы Бекбосунов, Владимир Маркелов, Иван Мытарев, Петр Павлов, Михаил Попов, Михаил Тихонов и Борис Юносов были удостоены звания Герой Советского Союза.

Отметим, что эти исторические события были напрямую связаны с Тюменью - среди войск Карельского фронта, участвовавших в Свирско-Петрозаводской наступательной операции, были две дивизии, 368-ая и 65-ая, в разное время сформированные в нашем городе.

# Великая Отечественная война , реконструкция

