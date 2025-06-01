В Тюмени стартует масштабная программа патриотического воспитания молодежи

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Масштабный проект по патриотическому воспитанию молодежи "К Победе шли вместе" готовится к реализации в Тюмени. Он охватит 13 образовательных учреждений города с июля по ноябрь 2025 года. Концепцию проекта разработала команда регионального отделения Ассамблеи народов России. Программа приурочена к 80-летию Великой Победы и объединит более 1 тыс. школьников, студентов и кадетов в серии военно-патриотических мероприятий.

"Основная задача проекта — консолидация всех здравых сил, национальных объединений в единое целое. Важно, чтобы молодежь понимала, куда движется наша страна", – подчеркнул в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" один из организаторов инициативы председатель "Союза десантников" Тюменской области Григорий Григорьев.

Великая Отечественная война стала ярким примером того, как многонациональный народ СССР смог объединиться перед лицом общего врага. Русские, казахи, таджики, узбеки, киргизы, армяне и представители многих других народов плечом к плечу защищали свою Родину.

"В Тюменской области проживают представители более 150 национальностей, и вклад каждой в общую Победу неоценим. В нашем регионе национальные объединения особенно чтят память своих героев", — отметил Григорий Григорьев.

Особую значимость проекту придает сохранение памяти о подвигах земляков. В Тюменской области 215 Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, а также 25 Героев Российской Федерации, чьи подвиги будут представлены молодому поколению.

Организаторы проекта планируют провести для школьников серию уроков мужества с участием ветеранов Афганской войны, специальной военной операции, других военных конфликтов, ветеранов ВДВ. Особое внимание будет уделено выставочным экспозициям, рассказывающим о героическом пути бойцов разных национальностей в годы Великой Отечественной войны.

В рамках проекта в школах пройдут тематические викторины "Великая Отечественная. Подвиг народа", состоится круглый стол "К Победе шли вместе" и фотоконкурс "Люблю мой край". Для проведения мероприятий создана специальная лекторская группа из пяти человек, к работе также привлекут ветеранов Афганской войны, участников СВО, локальных конфликтов, ветеранов Вооруженных Сил и воспитанников военно-патриотических клубов.

Каждое мероприятие рассчитано на аудиторию от 20 до 50 человек, а в завершение встреч с ветеранами запланированы викторины с награждением активных участников благодарственными письмами. В рамках инициативы пройдут церемонии возложения цветов у городских мемориалов, патриотические акции и круглый стол "Великая Отечественная — подвиг народа".

Работа проводится совместно с национальными общественными организациями Тюмени и Тюменской области, что делает проект особенно значимым в контексте сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

Как показал опыт Великой Отечественной войны, добавил Григорий Григорьев, сила нашего народа — в единстве и сплоченности: "Вместе мы смогли победить в самой страшной войне XX века, и эта же сила помогает нам преодолевать современные вызовы".

Проект "К Победе шли вместе" призван напомнить молодому поколению о важности сохранения памяти о подвиге многонационального народа и укрепления единства России.

Добавим, проект победил в конкурсе грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина