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На здании детсада в Тюмени появился портрет, посвященный Андрею Кореневскому

Общество, 11:41 27 июня 2025

фото регионального отделения партии "Единая Росии"

Портрет кавалера ордена "За личное мужество" Андрея Кореневского, погибшего в 1994 году в Таджикистане при исполнении служебных обязанностей, открыли на фасаде детсада №50 в Тюмени, который находится на улице, носящей имя героя.

Андрей Кореневский, выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, в составе десантно-штурмовой маневренной группы осуществлял поиск мест дислокаций бандфомирований, схронов боевиков в черте таджико-афганской границы. Погиб при проведении общевойсковой операции. За проявленный героизм и самоотверженность был награжден посмертно.

“Есть такая профессия — Родину защищать. Андрей Кореневский выбрал для себя профессию стать офицером, защищать Родину. По зову сердца он поехал сохранять мир для всех нас. И прослужив лишь только два месяца, он трагически погиб. 16 сентября 1994 года молодого офицера не стало, а его семья получила лишь короткую телеграмму, что он погиб при исполнении служебного долга”, - рассказала председатель общественного совета партпроекта “Новая школа” Екатерина Вешкурцева.

фото регионального отделения партии "Единая Росии" фото регионального отделения партии "Единая Росии" ﻿

В Тюменской области открыто около 360 баннеров с портретами земляков в рамках совместного проекта партии "Единая Россия" и Минпросвещения РФ "Лица героев".

"Проект направлен на то, чтобы дети и подростки лучше знали своих героев. Важно знакомить их с героическими страницами истории, воспитывать на примерах ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда. Поэтому в рамках партийного проекта "Новая школа" по всей стране реализуется проект "Лица героев" - о людях разных поколений, совершивших подвиги на полях сражений и на трудовом фронте", - сказал руководитель фракции “Единой России” Тюменской облдумы Андрей Артюхов.

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# Андрей Артюхов , детсад , Единая Россия , Екатерина Вешкурцева

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