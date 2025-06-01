Рассказы об участниках СВО из Тюмени прочитали в молодежной резиденции “Башня”

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Три сборника историй участников СВО презентовали представители тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" на площадке "Гордись" фестиваля "Молодежно и просто" 28 июля.

В День молодежи на встрече в резиденции “Башня” прозвучали рассказы из сборников, где упоминаются тюменские бойцы. Ветеран СВО Илларион Якубович прочитал вслух рассказ "Командир, без тебя не уйду", написанный ветераном СВО Василием из Ненецкого АО.

Также гостям предложили послушать рассказ “Рыжий”, вошедший в третий сборник “Честь наивысшая – носить русский мундир”. Его прочитал заместитель директора ДНК “Строитель” Вано Апциаури.

Автор рассказа Екатерина Арсова – вдова участника СВО, кавалера ордена Мужества, старшего лейтенанта Игоря Кипрюшина, присутствовавшая на мероприятии, рассказала о своем герое. "Все, что отражено в этом рассказе – правда, - подчеркнула она. - Текст не содержит никакого художественного вымысла".

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

“В рассказе есть момент с потерей крестика. Это действительно было так. За неделю до гибели муж потерял крестик. Он не смог его найти, и когда мне привезли вещи, то в одном из карманов я нашла веревочку. Он бережно для себя сохранил ее, так появился рассказ. Я не смогла попрощаться со своим мужем. Мы 15 лет прожили вместе, и в самые сложные моменты всегда были рядом. Я много общалась с его сослуживцами, пытаясь, как мозаику собрать последние его дни, часы, минуты. Я спрашивала обо всем: начиная с того о чем он говорил утром перед заданием, в каком он был настроении. Когда увидела объявление о том, что собирают рассказы, написала этот рассказ буквально за 40 минут. Шла на работу и надиктовывала на диктофон текст. Потом не меняла ни слова. У меня было ощущение, что я нахожусь там и вижу все глазами мужа”, – поделилась Екатерина Арсова.

Также она показала наручные часы, которые принадлежали ее супругу. Этот предмет ей передал сослуживец супруга спустя полтора месяца после его гибели. Все это время бойцы пытались завести их. Они купили специальное устройство, часы не работали, и только, когда эти часы привезли Екатерине и она поддержала их в руках, все изменилось.

Вдове бойца Игоря Кипрюшина вручили благодарность за активное взаимодействие и сотрудничество от статс-секретаря – заместителя министра обороны России, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сборники историй про СВО, выпущенные фондом “Защитники Отечества”, – уникальный проект. В Тюменскую область было передано по 30 экземпляров каждой книги. Тюменский филиал фонда “Защитники Отечества” доставил сборники в городские библиотеки, патриотические клубы, штаб “Движения первых”, центр “ ВОИН”, областную научную библиотеку им. Д. И. Менделеева. В День молодежи такой подарок сделали молодёжной резиденции “Башня”.

Отметим, на Цветном бульваре представители фонда "Защитники Отечества" в этот день открыли консультационный пункт, где социальные координаторы могут рассказать о мерах поддержки для ветеранов СВО, членов их семей, деятельности фонда. Также можно взять раздаточный материал. Пункт проработает до 18 часов.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Также фонд "Защитники Отечества" организовал товарищескую игру по волейболу сидя. Ветераны СВО в спорткомплексе "СибБурМаш" сыграют с командой лидеров молодежных сообществ, со студентами.

Кроме того, на площадке "Горжусь" в "Башне" желающие могут принять участие в VR-тур по экспозиции "Поезд-баня", квартирнике с участниками СВО. Посетить эту локацию можно было до 18 часов. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова