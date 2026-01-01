Театральный поезд остановится в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский проект "Театральный поезд" охватит 43 города России в 2026 году. Он остановится и в Тюмени.

В реализации проекта участвуют два поезда по маршрутам "Владивосток – Москва" и "Севастополь – Москва". Акция приурочена к 150-летию Союз театральных деятелей России.

"Старт театрального путешествия состоится в мае, при этом оба состава одновременно финишируют в столице в июне, что станет кульминацией театрального марафона, который охватит 43 города России", - уточнили авторы.

Восточный маршрут "Владивосток – Москва" сделает 25 остановок: Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, Новый Ургал, Тында, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Братск, Северобайкальск, Красноярск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Курган, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Киров, Кострома, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва.

Южный маршрут "Севастополь – Москва" - 19 остановок: Севастополь, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самара, Уфа, Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Рязань, Тамбов, Воронеж, Курск, Смоленск, Калуга, Москва.

В каждом городе по маршрутам следования пройдут театральные фестивали с показами лучших спектаклей России, образовательными мероприятиями, мастер-классами и творческими встречами с артистами.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, ОАО "РЖД" и Президентского фонда культурных инициатив.