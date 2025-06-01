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Илья Авербух выступил на лекции перед жителями Тюменской области

Общество, 19:25 28 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О раскрытии внутреннего потенциала рассказал призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух в Тюменском технопарке 28 июня. Лекцию посетило около 200 тюменцев.

Спортсмен также поделился историей своего карьерного и личного становления, рассказал о творческих проектах и планах, о том, как преодолевать трудности и многое другое. В своем выступлении Илья Авербух подчеркнул, что терпение и целеустремленность обязательно приводят к победе.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Я не хотел быть фигуристом, но это было определено моей мамой еще до моего рождения. Меня выгоняли из всех групп фигурного катания, и тогда мама решила, что будет тренировать меня сама. Знала она об этом виде спорта только то, что нужно держать спину, тянуть ноги и сильнее толкаться. Я катался в дворовой "коробке", надо мной смеялись все парни, которые играли рядом в хоккей, но все же я попал в фигуристы. И, конечно, всегда сейчас говорю своей маме спасибо за ее упорство, настрой и веру в меня. Именно это помогло мне состояться как спортсмену", - сказал он со сцены.

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Встреча прошла в интерактивном формате. В первую очередь гость рассказал о себе и своем опыте, а затем тюменцы задали множество вопросов. Детей и их родителей интересовало, почему тренер должен быть строгим на тренировках, как спортсмену приходят идеи для его шоу, как он справляется с неудачами и другие.

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"Очень понравилась встреча. И я бы даже сказала, что зарядила позитивом меня и вдохновила. Здорово, что он показывает нашим детям такой отличный пример", – поделилась участница лекции Гузалия Вейсова.

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Илья Авербух в свою очередь отметил, что беседа прошла на высшем уровне. "Видел, что пришли как дети, так и люди старшего поколения. Каждому было интересно. Все же я постарался затронуть широкий спектр тем. И самое главное, я постоянно повторял, что одними словами сыт не будешь, то есть ничему не научишься. Нужно тренироваться, стремиться к большему, работать, важно трудолюбие. Вот тогда ты победишь и у тебя все получится. Мне кажется, встреча вышла довольно эмоциональной, люди по итогу много благодарили. Думаю, цель лекции достигнута", - добавил фигурист.

Отметим, встречу организовали в рамках Дня молодежи общество "Знание" совместно с департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

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Виктория Макарова

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# День молодежи , общество Знание , спортсмены-олимпийцы

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