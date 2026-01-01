Глеб Трубин: подобные акты насилия нельзя оправдать
Подобные акты насилия нельзя оправдать. В этот тяжелый час выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Мы скорбим вместе с вами.
Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы Глеб Трубин.
В Херсонской области произошла большая трагедия. Украинскими беспилотниками был нанесен удар по мирным жителям, в результате которого пострадали невинные люди.
“Это ужасная трагедия, которая причиняет боль и скорбь всем нам. Особенно невыносимо осознавать что погибли и пострадали дети — наша самая большая ценность”, – написал Трубин.
Он пожелал, чтобы такие страшные события никогда больше не повторялись, а мир и безопасность восстановились, как можно скорее.