Представители тюменского отделения “Справедливой России”: это ужасный акт агрессии

Общество, 17:01 01 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представители тюменского регионального отделения партии “Справедливая Россия” выразили соболезнования родным погибших в результате атаки ВСУ в Херсонской области.

Чудовищная атака дронов ВСУ произошла в Херсонской области в ночь, когда мирные жители встречали Новый год. Погибли десятки людей, многие пострадали.

“Это ужасный, нацистский акт агрессии против мирного населения. Этому злодеянию не может быть никаких оправданий. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим”, – написали в Telegram-канале регионального отделения “Справедливой России”.

