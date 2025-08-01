  • 1 августа 20251.08.2025пятница
  • В Тюмени 21..23 С 1 м/с ветер северный

Истории работавших в Тюмени в годы войны заводов собрали учащиеся школ

Общество, 17:23 01 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия»

Экспозицию, посвященную предприятиям, размещенным в Тюмени в годы Великой Отечественной войны, открыли у стелы "Город трудовой доблести" 1 августа.

Истории заводов, работавших в городе для нужд фронта — результат большого краеведческого труда учащихся тюменских школ.

Напомним, за годы войны в Тюмень были перевезены около 30 учреждений и заводов. Здесь, в тылу, эти предприятия продолжили работать для фронта — делали снаряды, минометы, мотоциклы и аккумуляторы.

"Очень серьезную работу проводили и продолжают вести наши школьники по поиску материалов, связанных с теми заводами, которые были эвакуированы сюда во время войны", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель главы администрации города Павел Креков.

Собранные ребятами материалы легли в основу фотоэкспозиции. Отметим, что через несколько дней познакомиться с ней смогут посетители железнодорожного вокзала, где 10 августа сделает остановку Поезд Победы.

Экспозиция рассказывает о предприятиях и их тружениках, производивших в Тюмени электрооборудование для машин и танков, лекарства, обувь. Строили также торпедные катера, принимавшие участие в боевых действиях. В память об этом в 2018 году в Тюмени установлена полная копия катера "Комсомолец".

﻿

Среди прочих в 1941 году в Тюмень эвакуировали опытно-конструкторское бюро Олега Антонова, выпускавшее бесшумные планеры для разведки и заброски партизан в тыл противника. Собрано более 600 планеров.

За вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне Тюмени указом президента России Владимира Путина 21 мая 2021 года было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". В честь этого события 31 октября 2022 года в сквере Николая Машарова открыт мемориал с пилонами и стела высотой 1945 см.

"Тюмень сегодня продолжает делать очень многое для участников специальной военной операции, и это не только серьезный труд, но и своего рода историческая преемственность", — подчеркнул Павел Краков.

﻿

Добавим, что собранная юными тюменцами информация размещена также на интернет-ресурсах.

Также в Тюмени реализуется проект по украшению зданий городских школ портретами героев, связанных с историей нашего края. Они снабжаются QR-кодами со ссылками к более подробным источникам информации.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Город трудовой доблести , труженики тыла

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:45 01.08.2025Обелиск Ермаку в Тобольске отреставрирован на 80 %
19:01 01.08.2025Победительницами всероссийского конкурса "Большая перемена" стали школьницы из Тюмени
18:35 01.08.2025Гастрофестиваль виноградной продукции проходит в Тюмени
18:21 01.08.2025Комбинированный метод очистки воды применяют на тобольской станции

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора