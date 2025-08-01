Истории работавших в Тюмени в годы войны заводов собрали учащиеся школ

| Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия»

Экспозицию, посвященную предприятиям, размещенным в Тюмени в годы Великой Отечественной войны, открыли у стелы "Город трудовой доблести" 1 августа.

Истории заводов, работавших в городе для нужд фронта — результат большого краеведческого труда учащихся тюменских школ.

Напомним, за годы войны в Тюмень были перевезены около 30 учреждений и заводов. Здесь, в тылу, эти предприятия продолжили работать для фронта — делали снаряды, минометы, мотоциклы и аккумуляторы.

"Очень серьезную работу проводили и продолжают вести наши школьники по поиску материалов, связанных с теми заводами, которые были эвакуированы сюда во время войны", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель главы администрации города Павел Креков.

Собранные ребятами материалы легли в основу фотоэкспозиции. Отметим, что через несколько дней познакомиться с ней смогут посетители железнодорожного вокзала, где 10 августа сделает остановку Поезд Победы.

Экспозиция рассказывает о предприятиях и их тружениках, производивших в Тюмени электрооборудование для машин и танков, лекарства, обувь. Строили также торпедные катера, принимавшие участие в боевых действиях. В память об этом в 2018 году в Тюмени установлена полная копия катера "Комсомолец".

Среди прочих в 1941 году в Тюмень эвакуировали опытно-конструкторское бюро Олега Антонова, выпускавшее бесшумные планеры для разведки и заброски партизан в тыл противника. Собрано более 600 планеров.

За вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне Тюмени указом президента России Владимира Путина 21 мая 2021 года было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". В честь этого события 31 октября 2022 года в сквере Николая Машарова открыт мемориал с пилонами и стела высотой 1945 см.

"Тюмень сегодня продолжает делать очень многое для участников специальной военной операции, и это не только серьезный труд, но и своего рода историческая преемственность", — подчеркнул Павел Краков.

Добавим, что собранная юными тюменцами информация размещена также на интернет-ресурсах.

Также в Тюмени реализуется проект по украшению зданий городских школ портретами героев, связанных с историей нашего края. Они снабжаются QR-кодами со ссылками к более подробным источникам информации.

Николай Ступников