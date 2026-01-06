Самую красивую Бабу-Ягу выбрали в Тюмени

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Самую красивую Бабу-Ягу выбрали в Тюмени 6 января. Мероприятие прошло на площади 400-летия Тюмени. Участницы от 10 до 70 лет предстали перед зрителями в эффектных образах, проявили остроумие и провели дефиле на метлах.

"В центре города проводим конкурс "Яга Дива". Конкурсу не один год. Сегодня у нас 13 конкурсанток, каждая показала себя, и мы выбрали ту самую единственную Ягу-диву. Все хороши!", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель организатора - Дома культуры "Орфей" Эльнара Абдулина.

Каждая из участниц выступила с "Визитной карточкой", соревновалась с соперницами в "Битве талантов". Тройка победителей получила призы, поощрительные – все конкурсантки.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин