Рождественскую службу в Тюменской области покажут в прямом эфире

Общество, 17:13 06 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области смогут увидеть рождественское богослужение в Софийско-Успенском соборе Тобольска в прямом эфире. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Трансляция будет доступна на телеканале "Тюменское время": ВКонтакте, Одноклассники. Начало в 23 час. 45 минут.

Прямой эфир ГТРК "Регион-Тюмень" на телеканале Россия 24. Начало в 23 час. 55 минут.

