В Тюменской области спасают исчезающий жанр частушки

Более 1 тыс. народных частушек собрали в Упоровском районе с 1 мая. Уникальный грантовый проект "Частушка — живое наследие предков" завершится в сентябре масштабным фестивалем с участием творческих коллективов региона.

Поводом для запуска проекта стала серьёзная проблема с сохранением жанра частушки. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор АНО "Бюро творческих инициатив" Наталья Сезёва. При опросе директоров сельских домов культуры выяснилось, что во многих учреждениях частушки не звучали на концертах более 10 лет. Из 10 вокальных групп только четыре включали частушки в свой репертуар.

Показательным стал случай на концерте в Тюмени, где участницы вокальной группы "Ивушки" предложили зрителям спеть частушки вместе с ними. Однако поддержать инициативу смогли только артисты другой вокальной группы — это наглядно продемонстрировало, насколько редко сегодня люди знают и помнят народные частушки.

"Мы с радостью отмечаем, как активно жители района включились в проект, — поделилась Наталья Сезёва. — Уникальная инициатива позволила не только сохранить, но и популяризировать традиционный жанр русского фольклора".

В рамках проекта проведено 20 мероприятий: 10 выездных экспедиций в сельские поселения и 10 частушечных посиделок в домах культуры. В мероприятиях приняли участие более 100 человек.

Особенно ценными стали встречи со старожилами — тремя женщинами старше 80 лет, которые исполнили старинные частушки. Большинство собранных произведений относятся ко второй половине XX века и современности.

Сейчас в разгаре конкурс "Упоровские частушечники", где участвуют около 30 жителей района. Состязания проходят в двух номинациях: старинные частушки и современные произведения, которые участники создают практически на ходу.

Финальным событием станет фестиваль "Частушечные перезвоны", который пройдёт 20 сентября. На нём выступят лучшие вокальные коллективы района и участники конкурса. Завершит концерт выступление тюменского фольклорного ансамбля "Росстань".

По словам Натальи Сезёвой, частушка — это не просто весёлая песенка, а настоящий культурный код, отражающий мудрость и жизнелюбие русского народа. "В каждой строчке — частичка истории, запечатлённая в народной памяти", — отмечает руководитель проекта.

Проект реализует АНО "Бюро творческих инициатив" совместно с Упоровским центром культуры и досуга при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Объём финансирования составил 697 тыс. 939 рублей.

Инна Кондрашкина