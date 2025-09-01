В Тюменской области участники проекта "Сыны Отечества" научатся управлять дронами

Проект "Сыны Отечества" реализуют в Нижнетавдинском округе. Около 100 человек в возрасте от 12 до 17 лет проходят тактическую подготовку, обучаются армейскому рукопашному бою и управлению дронами.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Молодежно-патриотическое объединение "Щит России", автор проекта Дмитрий Шибанов, инициатива направлена на воспитание учащихся округа, занимающихся в военно-патриотических объединениях.

"Смысл проекта заключается в том, что в эту систему обучения мы вносим моменты с техническим оснащением, цифровизацией - все, что сейчас диктуют реалии. Например, использование нового тактического снаряжения, управление беспилотными летательными аппаратами, FPV-дронами. Комплекс этих мероприятий должен заинтересовать молодежь округа, число слушателей военно-патриотических объединений должно увеличиться", - поделился он.

Проект "Сыны Отечества" стартовал с 1 августа, продлится до 31 января. Он включает в себя комплекс мероприятий, два из которых - полевые выходы. 6 сентября подростки приняли участие в первом марш-броске в лесном массиве в Нижней Тавде, где у них состоялось занятие по тактической подготовке. Организаторы использовали мототехнику, страйкбольное оружие, лазертаг-оборудование. Были отработаны сценарии штурмов, особенностью стала доставка "штурмовиков" на мототехнике.

Впереди у участников проекта - три соревнования, на которых оценивают разные форматы подготовки детей. На первом турнире выявят сильнейших в армейском рукопашном бою, который является профильным в Вооруженных силах Российской Федерации. Вторые соревнования развернутся среди "штурмовых групп". Последние состязания выявят самых подготовленных дроноводов.

Дмитрий Шибанов отметил, что проект налаживает связь поколений. Так, экспертами на событиях проекта выступают участники специальной военной операции, которые входят в Нижнетавдинское отделение региональной общественной организации "Держава". Они общаются с молодежью, подсказывают им, как поступить правильно. Подростки, которые занимаются в военно-патриотических объединениях, впоследствии поступают в военные учебные заведения, подчеркнул директор АНО "Молодежно-патриотическое объединение "Щит России".

Отметим, проект "Сыны Отечества" попал в число победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области. На полученные средства приобрели необходимое для занятий оборудование, например, FPV-дроны.

Инна Пахомова