Турнир по русской борьбе на опоясках собрал около ста участников в Тюмени

Общество, 13:46 21 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Открытий турнир по русской борьбе на опоясках состоялся в мультиспортивном центре “Стальной характер” в Тюмени 21 сентября. Это финальная часть грантового проекта “Наше наследие: русская борьба на опоясках”.

Федерация русской борьбы на опоясках Тюменской области была организована в 2024 году. Ее президент, педагог дополнительного образования, тренер по самбо и сибирский казак Александр Ложкин написал проект, который впоследствии стал одним из победителей конкурса грантов губернатора.

В рамках инициативы состоялось три учебно-тренировочных сбора по борьбе на опоясках. Авторы проекта ездили в Ялуторовск, Тобольск, Исетский район.

“Этот турнир по русской борьбе на опоясках посвящен памяти историка, этнографа Андрея Владимировича Александрова. Он 25 лет исследовал эту борьбу, собирал материал. Александров также написал диссертацию, но, к сожалению, не успел ее защитить, потому что полгода назад ушел из жизни. В 2022 году борьба попала в единый региональный реестр объектов нематериального культурного наследия, а сейчас она уже готова войти в список нематериального этнокультурного наследия на федеральном уровне. Это наш культурный код. Русская борьба на опоясках существовала на Урале, Приуралье, Западной Сибири”, – рассказал корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” Александр Ложкин.

﻿

Участие в состязаниях приняли около ста человек. Возраст участников варьировался от 10 до 35 лет. Что касается учебно-тренировочных сборов, каждый из них собирал примерно от 40 до 50 человек. Их посещали спортсмены разных стилей, занимавшиеся не только борьбой, но и рукопашным боем, MMA.

По словам Александра Ложкина, подросткам и мужчинам это интересно, потому что эту борьбу в традиционном стиле на различных праздниках продвигают около трех лет. 21 сентября она была представлена как раз в спортивном стиле.

“Борьба у нас идет до набора двух баллов. То есть спортсмен зарабатывает балл, если он провел техническое действие, бросил на спину соперника. Их поднимают, схватка продолжается. Еще есть предупреждение: опояску отпускать нельзя. Держать захват должны до конца схватки. Два таких предупреждения – проиграли балл”, – добавил президент региональной Федерации русской борьбы на опоясках.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Взрослые и юные спортсмены остались под впечатлением от организации состязаний.

“Эти соревнования необычные. Здесь все мощно, все по-настоящему, как на состязаниях по самбо – основному виду спорта, которым я занимаюсь”, – сказал 11-летний спортсмен Алексей Перов.

Победителей ждали дипломы, медали и ценные призы.

Инна Пахомова

﻿
