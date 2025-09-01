  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
Детям бойцов СВО в Тюмени помогают освоить иностранный язык

Общество, 13:42 23 сентября 2025

Штаб общественной поддержки в Тюменской области | Фото: Штаб общественной поддержки в Тюменской области

Ребята из семей участников СВО могут подтянуть свое знание английского языка в Штабе общественной поддержки в Тюмени.

В рамках проекта сторонников ЕР "Надежный тыл" здесь проходят уроки английского для школьников от 8 до 16 лет. Занятия проводят профессиональные педагоги из гимназии ТюмГУ Светлана Давлетова и Ксения Евтошенко. Уроки выстроены в игровой форме. Например, на втором таком занятии ребята повторили названия стран, столиц и животных, расширили словарный запас и посмотрели познавательный мультфильм.

Отметим, что проект "Надёжный тыл" реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

