Детям бойцов СВО в Тюмени помогают освоить иностранный язык
Ребята из семей участников СВО могут подтянуть свое знание английского языка в Штабе общественной поддержки в Тюмени.
В рамках проекта сторонников ЕР "Надежный тыл" здесь проходят уроки английского для школьников от 8 до 16 лет. Занятия проводят профессиональные педагоги из гимназии ТюмГУ Светлана Давлетова и Ксения Евтошенко. Уроки выстроены в игровой форме. Например, на втором таком занятии ребята повторили названия стран, столиц и животных, расширили словарный запас и посмотрели познавательный мультфильм.
Отметим, что проект "Надёжный тыл" реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.