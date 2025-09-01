  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
Тюменка Дарья Зыкова выиграла грант регионального этапа программы "Мама-предприниматель"

Экономика, 18:13 26 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грант 150 тыс. рублей выиграла тюменка Дарья Зыкова по итогам пятидневного курса программы "Мама-предприниматель" Тюменской области. Победитель регионального этапа отправится на всероссийский конкурс, где сможет привлечь на реализацию проекта от 250 тыс. до 1 млн рублей.

Членам жюри программы Дарья Зыкова представила проект "Песочная терапия".

"Я работаю с взрослыми и детьми. Буквально за три сеанса по два часа можно снять остроту проблемы или полностью ее решить. В программу "Мама-предприниматель" пришла узнать побольше о маркетинге. Не умею себя продвигать. Грант теперь направлю на свое продвижение", - рассказала Дарья Зыкова.

Всего 180 заявок поступило организатором программы в 2025 г. На обучение попали 30 предпринимательниц региона. На протяжении всей программы участницы изучали основы предпринимательства, маркетинга и финансового планирования, работали над собственными проектами и получали практические советы от экспертов и наставников. На защиту вышли только 20 бизнес-проектов.

"Суть любого интенсивна – посмотреть по-другому на свои проекты. У некоторых опыта нет совсем, кто-то опытный. Они после обучения становятся другими, начинают понимать, как они будут зарабатывать, где искать клиентов. То есть к своим же проектам они подходят прагматичней. Каждой участнице программы мы поможем подобрать инструменты или центра "Мой бизнес", или же коллег, партнеров", - пояснила руководитель центра "Мой бизнес" Тюменской области Мария Покалюхина.

Тюменка Анастасия Ибрагимова профессиональная швея, дизайнер по текстилю презентовала экспертам программы "Мама-предприниматель" проект пошива нижнего белья для фактурных женщин.

"Сейчас, во время декрета, прохожу обучение на технолога, конструктора нижнего белья на пышные формы. Хочу развиваться в этой сфере. Моя аудитория – женщины, которые ценят свое здоровье, комфорт, находятся в поисках своего специалиста – брафиттера. На курсах узнала, как складывается себестоимость изделия в перспективе. Пока я самозанятая, но буду со временем масштабировать бизнес, поэтому важно учитывать все расходы", - отметила Анастасия Ибрагимова.

Жительница пос. Перевалово, мама двух девочек и мальчика Елена Кузнецова во время программы работала над проектом "Студия рукоделия "Творим с бабулей" - мастер-классы по вышивке, вязанию с представительницами старшего поколения.

"Потребность в такой студии есть, детей много. Мне сейчас нужно найти помещение, закупить все необходимые расходные материалы. Две бабушки, бывшие педагоги со стажами 40 лет, уже согласны работать, делиться своим опытом", - уточнила Елена.

Бывший работник одной из лидирующих нефтегазовых компаний страны, мама троих сыновей Анастасия Золотухина приехала в Тюмень с Ямала восемь лет назад. Ее основное занятие – выпекание чизкейков под заказ. В ассортименте около 100 наименований изделий.

"Всегда пекла торты, в Тюмени кондитеров много, более тысячи только домашних. Чизкейки люблю давно, но в Тюмени не все они отвечают индивидуальным запросам, к примеру, кому-то нужно без сахара. Еще я делаю их как мороженое с фруктами. Также готовлю больших размеров для свадеб, корпоративов, доставка бесплатная. Всем этим занимаюсь дома. Планирую сформировать большую клиентскую базу и открыть цех", - поделилась Анастасия.

Каждая участница программы "Мама-предприниматель" получила сертификат, некоторым партнеры проекта вручили сертификаты на обучение, рекламу.

Программа "Мама-предприниматель" реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Центра "Мой бизнес" и партнеров. Она направлена на поддержку женщин, совмещающих заботу о семье с реализацией предпринимательского потенциала, помогает мамам воплотить идеи в успешные бизнес-проекты. Реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Анжела Лебедева

# мама , Мой бизнес , национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , предпринимательство

