Глава Тюмени исполнил новогодние желания маленьких горожан

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Новогодние желания маленьких горожан исполнил глава Тюмени Максим Афанасьев и сотрудники администрации муниципалитета. Они стали участниками всероссийской акции "Елка желаний".

"Новый год — это всегда время сказки и чудес. И сколько бы нам ни было лет, мы продолжаем верить в мечту и в Деда Мороза. Акция “Елка желаний” даёт возможность каждому почувствовать себя добрым помощником и сделать этот мир чуть светлее и дружнее", сказал Максим Афанасьев.

Он подарил спортивные бутсы восьмилетнему Кириллу и двенадцатилетнему Ивану. Шестнадцатилетнему Роману глава города вручил подарок-сюрприз, шестилетнему Глебу - гитару, трехлетний Рома остался в восторге от батута. Все маленькие тюменцы получили также сладкие подарки.

На благотворительную акцию "Елка желаний" в Тюмени направлено более 1 тыс. 300 обращений. К акции присоединились и заместители главы города Тюмени, руководители департаментов администрации города.

Старт акции в тюменском филиале фонда "Защитники Отечества" дала команда правительства Тюменской области.

Исполнить чью-то мечту может каждый желающий. "Елка желаний" (Тюмень, Приисковый пер.,12) будет доступна до конца февраля.

Ещё больше информации - на официальном сайте акции ёлкажеланий.рф.

Отметим, "Елка желаний" - благотворительная акция, которая проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодёжи ежегодно с 2018 года