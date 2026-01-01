  • 17 января 202617.01.2026суббота
  • В Тюмени -15..-17 С 4 м/с ветер южный

Тюменцам дали советы, как продать квартиру дороже

Общество, 11:39 17 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпродажная подготовка - обязательный этап процесса продажи жилья. От того, как квартира или дом будут выглядеть, зачастую зависит спрос ее на рынке недвижимости, считают эксперты.

Специалист РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Колосова подчеркивает, что грамотный хоумстейджинг позволяет поднять цену объекта на 7–10 % по сравнению с аналогичными предложениями на рынке. Помогут в этом детали: вазы со свежей зеленью, уютные пледы и декоративные подушки на мебели.

Особое внимание следует уделить ароматизации помещения. Для этого лучше подходят цитрусовые или свежие ароматы. Категориченски нужно избавиться от запаха табака или животных. Даже простое обновление обоев или мелких деталей интерьера поможет привлечь внимание к конкретной квартире.

В целом оценка недвижимости базируется на строгих критериях. По словам доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Морковкина, в первую очередь важны год постройки и степень износа здания, этажность, общая площадь и состояние коммуникаций. Также оценщики учитывают транспортную доступность района, развитость социальной инфраструктуры, экологическую обстановку района.

Чтобы сделка прошла успешно и по максимально выгодной цене, продавцу необходимо обеспечить полную готовность документов к выходу на сделку без затягивания сроков, а дополнительным стимулом для покупателя может стать возможность быстрого переезда сразу после подписания договора, пишет КП-Тюмень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# недвижимость

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:39 17.01.2026В Тюменском "Роднике" восстанавливают детей с помощью нейропсихологии
14:28 17.01.2026Жители Тюменской области стали реже болеть сифилисом
14:10 17.01.2026Тюменские журналисты побывали на полевой учебной базе ТВВИКУ
13:04 17.01.2026В Тюменской области формируют Общественную молодежную палату X созыва

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора