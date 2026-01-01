Тюменцам дали советы, как продать квартиру дороже

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпродажная подготовка - обязательный этап процесса продажи жилья. От того, как квартира или дом будут выглядеть, зачастую зависит спрос ее на рынке недвижимости, считают эксперты.

Специалист РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Колосова подчеркивает, что грамотный хоумстейджинг позволяет поднять цену объекта на 7–10 % по сравнению с аналогичными предложениями на рынке. Помогут в этом детали: вазы со свежей зеленью, уютные пледы и декоративные подушки на мебели.

Особое внимание следует уделить ароматизации помещения. Для этого лучше подходят цитрусовые или свежие ароматы. Категориченски нужно избавиться от запаха табака или животных. Даже простое обновление обоев или мелких деталей интерьера поможет привлечь внимание к конкретной квартире.

В целом оценка недвижимости базируется на строгих критериях. По словам доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Морковкина, в первую очередь важны год постройки и степень износа здания, этажность, общая площадь и состояние коммуникаций. Также оценщики учитывают транспортную доступность района, развитость социальной инфраструктуры, экологическую обстановку района.

Чтобы сделка прошла успешно и по максимально выгодной цене, продавцу необходимо обеспечить полную готовность документов к выходу на сделку без затягивания сроков, а дополнительным стимулом для покупателя может стать возможность быстрого переезда сразу после подписания договора, пишет КП-Тюмень.