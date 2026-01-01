  • 17 января 202617.01.2026суббота
Более 300 операций провели тюменские медики в Краснодоне

Общество, 11:04 17 января 2026

ТГ-канал "Тюмень - Краснодон" | Фото: ТГ-канал "Тюмень - Краснодон"

Более 300 пациентов приняла бригада врачей Тюменской области в Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы. Выполнено около 100 оперативных вмешательств, сообщает команда проекта "Тюмень - Краснодон".

Это уже десятый десант тюменских медиков в подшефный регион. Такое сотрудничество помогает укрепить местное здравоохранение и передать краснодонским врачам опыт коллег из Сибири.

"Мы выражаем искреннюю благодарность губернатору и всей Тюменской области за этот неоценимый вклад в спасение жизней и здоровье наших жителей. Личное внимание руководства региона к нашим потребностям и регулярная отправка профильных специалистов позволяют нам проводить сложнейшие операции, не прерывая лечебный процесс ни на день. Этот профессиональный десант — огромная поддержка, которая помогает нашей медицине выходить на качественно новый уровень", - прокомментировала главный врач Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы Наталья Назаренко.

# Краснодон , здравоохранение

