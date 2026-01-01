  • 17 января 202617.01.2026суббота
Тюменские неонатологи выходили малышку весом менее 500 граммов

Общество, 12:43 17 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новорожденную с экстремально низким весом - 497 граммов - спасли в Тюменском перинатальном центре. Более трех месяцев девочка провела в больнице, и в декабре 2025 года ее вместе с мамой выписали домой, сообщает пресс-служба ПЦ.

Как рассказала врач, заведующая профильным отделением центра Наталья Тюрина, при рождении малышка полностью помещалась на ладошку. Первые семь суток жизни были решающими. Реаниматологи применяли высокочастотную вентиляцию легких и интубацию, обучая малышку дышать самостоятельно. После того, как это удалось, началась борьба за набор веса. С почти 500 граммов крошечная девочка выросла до 2,9 кг.

Огромную роль в спасении малышки сыграли врачи Тимур Атажанов и Юлия Фетисова.

"Каждый такой малыш — это не просто пациент, это настоящая победа и награда для специалистов реанимации. Их цель — не только сохранить жизнь, но и обеспечить полноценное здоровье маленьким пациентам", - отметили в Перинатальном центре.

﻿
